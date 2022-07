Zlatan poursuit son aventure avec l’AC Milan (PHOTO)

L’idylle entre Zlatan Ibrahimovic et l’AC Milan est loin d’être terminée. L’attaquant suédois de 41 ans est sur le point de signer un nouveau contrat avec le club et devrait y rester jusqu’en 2023.

Selon les informations du journaliste sportif, Fabrizio Romano, « Ibra » devrait rester jusqu’au 30 juin 2023 avec l’AC Milan, avec un salaire entre 1 et 1,5 million d’euros net en plus des primes selon les performances du joueur.

À 41 ans, Zlatan n’est peut-être plus au top de sa forme, mais promet encore des performances « spectaculaires » pour sa carrière en Série A.

Avec un palmarès tout aussi « légendaire » que ses performances auprès des plus grands clubs d’Europe, notamment Manchester United, le FC Barcelone, le PSG, la menace suédoise a effectué un passage chez les LA Galaxy aux USA, pour « éduquer » les Américains au « vrai » football, selon ses propos. En effet, Ibra est connu pour ses sorties médiatiques insolites, dans lesquelles il chante ses propres louanges.

A.O.

Zlatan Ibrahimović, set to sign a new contract with AC Milan in the next days. New deal will be valid until June 2023, salary around €1/1.5m net guaranteed plus add ons depending on his performances. 🔴🇸🇪 #ACMilan

He will turn 41 in October – never ending Zlatan. pic.twitter.com/hqyEoJLH88

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022