Zlatan Ibrahimovic ne jouera pas les éliminatoires du Mondial 2022

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, appelé en sélection pour disputer les éliminatoires du Mondial 2022 la semaine prochaine, est finalement forfait à cause d’une blessure au tendon d’Achille, a annoncé la fédération suédoise samedi.

« Malheureusement, Zlatan n’est pas assez avancé dans son rétablissement pour pouvoir participer au prochain rassemblement. Dommage pour nous et dommage aussi pour Zlatan bien entendu », a affirmé le sélectionneur Janne Andersson.

L’attaquant du Milan AC et meilleur buteur de la sélection (62 buts en 118 sélections), qui fête ses 40 ans ce dimanche, avait été retenu mercredi dans la liste suédoise pour les rencontres contre le Kosovo et la Grèce les 9 et 12 octobre.

Pour compenser son forfait, l’attaquant de 23 ans Viktor Gyökeres (Coventry City) a été appelé, précise la fédération. Il compte deux sélections en équipe nationale.

Après quatre rencontres dans le groupe B, la Suède est deuxième avec neuf points, derrière l’Espagne (13 points en six matches) et devant la Grèce (6 points en quatre matches).

