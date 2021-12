Ziyech s’exprime sur sa situation à Chelsea

L’international marocain Hakim Ziyech est revenu sur sa situation à Chelsea, et les défis auxquels il est confronté afin de faire ses preuves auprès de l’entraîneur Thomas Tuchel, soulignant qu’il est en passe d’atteindre son objectif.

Dans un entretien avec la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, Ziyech a déclaré qu’il aspire à jouer dans tous les matches de Chelsea, mais la grande compétition au sein Chelsea fait que l’entraîneur détermine ses options à chaque match.

« L’entraîneur est celui qui décide, selon ce dont il a besoin dans chaque match. Vous savez qu’il y a une concurrence féroce au sein de l’équipe et c’est normal », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Chaque joueur veut jouer le plus longtemps possible, et c’est le cas pour moi aussi. Je dois montrer au coach pourquoi je dois toujours jouer ».

Notons que Ziyech a été l’un des joueurs les plus décisifs au sein de Chelsea lors des derniers matches, faisant que Thomas Tuchel fasse appel plus souvent à ses services.

M.F.