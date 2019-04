Ziyech s’approche du Bayern Munich (presse)

La rumeur envoyant Hakim Ziyech au Bayern commence à se faire de plus en plus crédible. Les dirigeants du Bayern Munich sont très bien partis pour s’offrir les services de la perle marocaine de l’Ajax Amsterdam.

Les négociations sont très avancées entre les deux parties et le transfert semble même en passe d’être bouclé, selon les derniers informations de Sport.

Le journal sportif espagnol Marca avait indiqué que les Bavarois ont formulé une offre de 35 millions d’euros aux dirigeants néerlandais. Le Lion de l’Atlas s’est déclaré intéressé par le challenge que pourrait lui offrir le Bayern.

Franck Ribéry et Arjen Robben ne devraient plus s’éterniser à Munich puisqu’ils envisagent la retraite en fin de saison. Ziyech pourrait donc donner un nouveau souffle au secteur offensif du Bayern et se forger une place indiscutable dans le onze de départ de Niko Kovac. Il semble qu’un nouvel épisode semble se dessiner dans la carrière de l’international marocain.

Kabiro Bhyer