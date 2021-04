Ziyech restera à Chelsea, selon la presse anglaise

L’espoir renaît pour l’international marocain Hakim Ziyech à Chelsea. Selon la presse anglaise, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam tranchera prochainement au sujet de son avenir avec le club, et choisira probablement de rester.

Selon The Express, Ziyech a réussi à faire ses preuves auprès de Thomas Tuchel, et que par conséquent, il n’a plus aucune raison de quitter les Blues. Rappelons que le Marocain passait par une période difficile après l’arrivée de l’entraîneur allemand, mais a finalement su obtenir la confiance de ce dernier.

Hakim Ziyech a notamment mené Chelsea en finale de la coupe d’Angleterre grâce à son but contre Manchester City en demi-finale. Il a également contribué à la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en marquant contre Atlético Madrid. Dans un entretien avec le site officiel de Chelsea, Ziyech a déclaré qu’il se sent bien avec Thomas Tuchel.

Pour rappel, un match difficile attend les Blues en demi-finale de la Ligue des Champions.

M.F.