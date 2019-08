Ziyech prolonge à l’Ajax: voici pourquoi (VIDEO)

Il était convoité par de grands club européens. Liverpool, Arsenal, Dortmund, Rome et même le Bayern avaient manifesté leur intérêt pour la star de l’Ajax.

L’international marocain a finalement prolongé son contrat avec l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2022.

“Bonsoir les Ajaccides. Je suis heureux car je viens de prolonger mon contrat jusqu’en 2022”, a-t-il lancé. “La saison dernière a été inoubliable. Je veux améliorer mes performances et revivre des moments forts avec l’Ajax. C’est pour cette raison que je reste”, a ajouté Ziyech sur instagram.

Avec cette annonce, l’Ajax fait en sorte de garder un élément clé de la saison dernière dans ses rangs, en attendant de se renforcer. Le départ de Frenkie de Jong était acté depuis un bon moment. De Ligt est à la Juventus. Schöne au Genoa et Donny Van de Beek n’est pas encore fixé sur son sort. Perdre une trop grand partie de l’ossature qui a emmené l’Ajax en demi-finale de la Champions League aurait été trop risqué.

Hakim Ziyech est l’auteur d’une très belle saison avec l’Ajax, mais il n’a pas impressionné durant la CAN 2019 avec le Maroc. Il devra confirmer en club et en sélection pour espérer rejoindre un autre grand club européen.

S.L.

Hakim is happy, what about you? 😉#ExtendingZiyech pic.twitter.com/ypst7fx0AD

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 9, 2019