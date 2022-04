Ziyech, Mazraoui… Halilhodzic persiste et signe

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, s’est exprimé au sujet de son avenir avec les Lions de l’Atlas, à l’heure où certaines rumeurs parlent d’un départ prochain.

Dans un entretien avec la chaîne croate Dnevnik, le Franco-bosniaque a déclaré qu’il ne reviendra pas sur ses positions même si cela devrait lui coûter son poste. » Pour moi, chaque joueur refusant de s’entraîner, de jouer ou prétend être blessé ne jouera plus jamais pour l’équipe nationale marocaine. Pour moi, la sélection est sacrée et n’appartient pas aux joueurs mais à toute la nation », a-t-il confié.

Et d’ajouter, concernant les rumeurs au sujet de son départ : « Ce ne sera pas la première fois que cela m’arrive. Il y a des années, j’ai qualifié deux équipes pour la Coupe du monde et je ne les ai pas accompagnées en compétition. On verra bien. Des choses étranges peuvent arriver. Si quelqu’un pense à m’expulser, c’est son affaire… Et c’est quelque chose que j’ai vécue deux fois ».

M.F.