Ziyech et Mazraoui excellents face au Bayern (VIDEO)

Rappelons que Nousseir Mazraoui a fait ses débuts en sélection contre le Malawi, le 8 septembre dernier, et est convoqué pour la double confrontation face aux Comores, le 10 et 13 octobre prochain.

Les internationaux marocains Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui ont livré une belle prestation face aux Allemands. Mazraoui a inscrit le but d’égalisation pour son équipe, sur une très belle action.