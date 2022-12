Ziyech « dévasté » mais aussi « très fier » (PHOTOS)

Le golden boy de la sélection nationale s’est donné à fond lors du match face aux Bleus. Malgré toutes ses tentatives pour marquer, Hakim Ziyech n’a pas pu changer la donne, mais a fait honneur aux couleurs du Maroc au Mondial.

Dans une publication via son compte Instagram, le joueur de Chelsea est revenu sur la rencontre contre la sélection française, tenue dans la soirée du mercredi. Hakim Ziyech a ainsi déclaré : « Je suis dévasté mais aussi très fier de cette équipe incroyable. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin et nous n’aurions pas pu le faire sans vous », souligne Hakim Ziyech. « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude et mon plus grand respect à chacun d’entre vous. Tous ceux qui ont voyagé jusqu’au Qatar pour nous soutenir, tous ceux qui nous ont soutenus à partir de chez eux. Nous vous apprécions et nous avons écrit l’histoire ensemble. Nous n’avons pas encore fini, à samedi. Dieu, la Patrie, le Roi !ʺ.

Les Lions de l’Atlas joueront contre la Croatie de Luka Modric, ce samedi, afin de déterminer qui sera classé 3e finaliste de la Coupe du monde. Le vainqueur de cette rencontre empochera le pactole de 27 millions de dollars.

A.O.