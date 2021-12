Ziyech de retour à l’Ajax Amsterdam ?

L’international marocain Hakim Ziyech a affirmé qu’il n’est pas contre un retour à l’Ajax Amsterdam, l’équipe avec laquelle il s’est affirmé dans le monde du ballon rond.

Dans un entretien avec la chaîne néerlandaise Ziggo Sport, le Marocain a évoqué sa situation au sein de Chelsea, et la possibilité d’un retour à l’Ajax, soulignant qu’il n’est pas contre un retour au club au sein duquel il a remporté des titres individuels et collectifs.

« C’est un endroit où je me sentais chez moi. Seul l’avenir nous dira. Si cela dépendait de moi, je vais certainement y retourner », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ce n’est pas à moi de décider, j’essaie juste de m’amuser tous les jours, et de faire ce que je peux faire… On verra ce que l’avenir me réserve. Comme j’ai dit cela ne dépend pas de moi ».

Notons que Ziyech s’est révélé dans les rangs de l’Ajax Amsterdam lors de sa saison historique en Ligue des Champions en 2018-2019, où ils ont atteint la demi-finale avec la génération exceptionnelle composée de Ziyech, De Bruyne, De Ligt et d’autres.

M.F.