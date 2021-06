Ziyech dans le viseur de l’AC Milan, Chelsea fixe un prix

L’AC Milan est de plus en plus intéressé par Hakim Ziyech et veut le recruter afin de remplacer Hakan Çalhanoğlu, qui a rejoint l’Inter Milan.

Selon la Gazetta Dello Sport, le club lombard aurait déjà contacté Chelsea, afin de connaître le prix du Marocain, qui n’est pas titulaire avec Chelsea malgré de bonnes performances.

Chelsea a fixé le prix de Ziyech à 40 millions d’euros. Le même prix payé par les Blues à l’Ajax Amsterdam l’été dernier pour s’offrir les services du joueur. Le Marocain plait beaucoup à l’entraîneur Stefano Pioli qui veut renforcer son milieu de terrain, indique de son côté Sky Sports.

À noter que Ziyech a très rarement participé aux derniers matches de Chelsea, dont la finale de la Champions League contre Manchester City où il n’a eu droit à aucune minute de jeu.

