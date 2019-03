Ziyech, Belhanda, Amrabat: les précisions du Dr Hifti (VIDEO)

Le médecin de l’Equipe nationale, Abderrazak Hifti, est revenu sur l’état de santé, ainsi que sur les blessures des Lions de l’Atlas.

Concernant le cas de Younes Belhanda, Hifti a annoncé qu’il a rejoint le stage des Lions, mardi 19 mars. Et d’ajouter qu’après avoir passé les tests médicaux, il s’est avéré que sa blessure au niveau du genou n’est “pas grave” et qu’il pourra rejoindre le groupe.

D’autre part, l’état de santé de Hakim Ziyech n’est pas inquiétant. Le médecin de l’EN a expliqué qu’il est en contact permanent avec son médecin à l’Ajax et qu’il sera présent à Tanger pour le choc face à l’Argentine. Si son état de santé s’améliore, il pourrait même disputer ce duel, précise Hifti.

Le dernier cas est celui de Nordin Amrabat. Ce dernier a contracté une blessure au niveau de la cuisse. Le joueur d’Al Nasr passera bientôt les examens médicaux pour déterminer s’il pourra jouer face à l’Argentine le 26 mars prochain.

Rappelons que le milieu offensif Amin Harit manquera le match des Lions de l’Atlas face au Malawi, comptant pour la 6ème et dernière journée (groupe B) des éliminatoires de la CAN Egypte-2019. Le joueur du club allemand de Shalke 04 sera également indisponible lors du match amical contre l’Argentine et sera remplacé par le Wydadi Walid El Karti.

A.K.A.