Ziyech avait rejeté l’offre d’un club français

L’OGC de Nice avait tenté d’obtenir les services de Hakim Ziyech, lorsqu’il était encore à l’Ajax Amsterdam, selon ce qu’a révélé le président du club, Julien Fournier.

Le président est revenu sur cette affaire dans un entretien avec le média français Nice-Matin. « À l’époque, les joueurs avaient un regard sur l’OGC Nice qu’ils n’ont plus aujourd’hui. On n’existait pas pour eux. Quand je me suis attaqué à ce joueur, on n’existait pas. Je ne m’en rendais pas compte », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « L’OGC Nice pour Ziyech, ce n’était pas représentatif. Il avait d’autres offres de plusieurs grands clubs ». Notons que le joueur est pressenti pour un départ de Chelsea lors du mercato actuel, vu sa situation difficile au sein du club. Il est, en effet, plus titulaire depuis plusieurs semaines.

M.F.