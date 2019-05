Ziyech a séduit plusieurs grandes écuries européennes durant cette saison. Parmi elles, on retrouve le Bayern Munich. Le géant allemand est impressionné par les capacités du joueur et a déjà lancé son “opération séduction” pour l’attirer dans ses filets.

Les Bavarois ont formulé une offre à l’agent du joueur marocain. Le meneur de jeu de l’Ajax a fini par donner son accord, à en croire les informations de Euro United. Le média précise que les dirigeants allemands n’ont plus qu’à trouver un terrain d’entente avec leur homologues néerlandais pour boucler l’affaire.

Ils avaient proposé à l’Ajax une somme de 35 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur. C’est une occasion en or pour le Lion de l’Atlas. Franck Ribéry et Arjen Robben ne devraient plus s’éterniser à Munich puisqu’ils envisageraient la retraite en fin de saison. Ziyech pourrait ainsi donner un nouveau souffle au secteur offensif du Bayern et se forger une place indiscutable dans le onze de départ de Niko Kovač.

Il semble qu’un nouvel épisode semble se dessiner dans la carrière de l’international marocain. L’actuel meilleur joueur de l’Eredivisie réalise une saison époustouflante et enchaîne les succès avec le club de la capitale.

Il a mené ses coéquipiers au dernier carré de la Ligue des Champions en éliminant le Real et la Juve. Et ce n’est pas tout, l’Ajax a pris une option pour la finale en s’imposant, mardi dernier, sur la pelouse des Spurs. Le retour aura lieu mercredi prochain aux Pays-Bas.

N.K.