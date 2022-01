Zinédine Zidane bientôt au PSG ?

L’ancienne star de l’Olympique de Marseille et du Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait bientôt prendre les rênes du Paris Saint-Germain. Si jusqu’à présent cela ne tenait que de la rumeur, de plus en plus de sources fiables suggèrent que la rumeur pourrait devenir réalité.

En effet, selon le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, le même qui avait annoncé avant tout le monde l’arrivée de Messi au PSG, Zidane prendra la tête de la formation parisienne « au plus tard en juin ».

Le mois dernier, Riolo avait annoncé à L’After Foot que l’aventure de Pochettino avec Paris touche à sa fin, et qu’il sera remplacé par Zidane. « Je pense que Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé. J’ai annoncé l’arrivée de Messi début décembre l’année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet, et ça discute très sérieusement », avait-il déclaré. Affaire à suivre.

M.F.