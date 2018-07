Zidane à la Juventus? Qu’en est-il vraiment?

Des sources proches de Zidane ont démenti auprès de RMC Sport cette rumeur. “C’est complètement faux et ce serait complètement illogique. Il a bien expliqué qu’il avait besoin de temps. Ce n’est pas le moment. Il y a des gens en poste à la Juventus”, indiquent des sources proches de Zidane. Selon As, qui cite Luca Zidane, c’est une information inexacte.

