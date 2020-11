Zamalek-Raja: Wahbi donne les dernières nouvelles des Verts (VIDEO)

L’équipe du Raja de Casablanca s’est rendue, ce lundi matin, à l’aéroport Mohammed V afin de s’envoler pour le Caire en vue de disputer la demi-finale retour de la ligue des champions africaine contre le Zamalek.

Le porte-parole du club, Said Wahbi, a donné, dans une déclaration à la presse, les dernières nouvelles concernant les joueurs. « Anas Zniti, Mohammed Douik et Abdeljalil Jbira ont subi des tests PCR. Et ce, afin qu’on puisse déterminer s’ils vont nous rejoindre ou non », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Le Raja se déplace au Caire dans l’intention de gagner et de se qualifier pour la finale afin d’affronter à Al Ahly ».

Pour rappel, le match retour s’est terminé sur une défaite du Raja à domicile par un but à zéro, au complexe Mohammed V à Casablanca.

M.F;