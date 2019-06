Zamalek: Ahaddad se rapproche du Raja

Hamid Ahaddad est plus proche que jamais du Raja. Les dirigeants du club cairote auraient trouvé un accord avec leurs homologues casablancais, rapporte des médias égyptiens.

Selon les mêmes sources, les dirigeants du Zamalek ne veulent plus de l’attaquant marocain. De surcroît, Ahaddad n’est pas titulaire avec le club égyptien. Il n’a disputé que 21 matchs toutes compétitions confondues et a marqué un seul but durant la saison en cours.

De l’autre côté, les responsables du club bidaoui s’intéressent de très près au jeune joueur du Zamalek. Le président du Raja avait déclaré que le club s’active pour trouver un accord pour le transfert de l’ex-attaquant du DHJ, sous forme de prêt ou d’achat, mais pour l’instant, rien n’a encore été fait.

Notons que le joueur de 24 ans est lié par un contrat courant jusqu’en 2022 avec Zamalek. Ahddad avait fait parler de lui lors de la saison 2017-2018. Son retour en Botola lui fera certainement du bien.

A.K.A.