Zamalek-Raja : ce qu’a dit Sellami sur le match

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Jamal Sellami, a déclaré que son équipe est déterminée à décrocher la victoire contre le Zamalek ce mercredi soir. Les deux équipes s’affrontent dans le cadre de la demi-finale retour de la ligue des champions d’Afrique.

Sellami a confié au site officiel de la CAF que le match ne sera pas facile, mais que le Raja vise la finale. « Nous respectons notre adversaire, mais nous sommes au Caire pour gagner et passer en finale. Les derniers jours étaient difficiles, mais nous sommes prêts », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Raja a perdu le match aller par un but à zéro, et espère rattraper ce désavantage et revenir au score. Le match est prévu ce mercredi soir à 20h, au stade international du Caire.

M.F.