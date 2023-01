Zakaria Aboukhlal s’apprête à accomplir la Omra (PHOTO)

Belle surprise que celle que le Lion de l’Atlas et joueur du club français Toulouse FC, Zakaria Aboukhlal, a réservé à ses nombreux fans, admirateurs et followers, d’ici et d’ailleurs!

En effet, c’est avec une photo le montrant la tête rasée, au lieu et place de sa chevelure ébène, que l’international marocain, ayant grandement contribué, aux côtés de ses coéquipiers, à l’exploit historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde Qatar 2022, est apparu sur les réseaux sociaux.

La raison de cette coupe boule à, Zéro, c’est que Zakaria Aboukhlal s’est rendu en Arabie Saoudite, ces dernières heures, afin d’y accomplir la Omra, ou « petit pèlerinage », aux lieux saints de la Mecque.

Arrivé à la sainte destination, le jeune Lion de l’Atlas (ndlr, né le 18 février 2000 aux Pays-Bas, à Rotterdam), de son hôtel mecquois, a partagé plusieurs photos avec ses fans et followers, dont celle du gâteau de réception qui l’attendait, ainsi que celle où il a brandi le drapeau national marocain, lors de la grand-messe footballistique à Qatar.

De même qu’Aboukhlal a tenu également à partager, via son compte officiel Instagram, une photo où on le voit à l’endroit béni qu’est Al Haram Al Makki de la Grande Mosquée de la Mecque..

Une autre photo montre notre jeune et cher international, la tête rasée, respectant ainsi l’un des rites sacrés de « L’Ihram », cet état de sacralisation auquel le musulman est assujetti pendant la prière ou le pèlerinage.

