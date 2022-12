Zakaria Aboukhlal convole en justes noces (PHOTO)

Zakaria Aboukhlal a célébré son mariage vendredi, directement après son retour aux Pays-Bas. Dans les pages spécialisées en actualités people, de nombreuses photos du Lion de l’Atlas ont circulé, au grand bonheur de ses fans. L’identité de l’heureuse élue n’a, toutefois, pas été dévoilée.

Le frère d’Aboukhlal, de son côté, a posté une photo du joueur, vêtu d’un costard noir, prise lors de la cérémonie, et a tenu à le féliciter pour son union.

Pour rappel, Zakaria Aboukhlal est né d’un père libyen et d’une mère marocaine. Il a décidé de représenter le Maroc lorsqu’il a reçu la convocation de Vahid Halilhodzic. Lors du Mondial 2022, le joueur, qui évolue dans les rangs du FC Toulouse, a contribué à l’exploit des Lions de l’Atlas. Il avait inscrit le second but face à la Belgique en phase de groupes.

H.M.