Youssef En-neysri tire à boulets rouges sur Leganés

L’attaquant marocain Youssef En-Nesyri est en colère contre son club CD Leganés pour avoir rejeté l’offre de Brighton & Hove Albion, qui avait proposé 20 millions d’euros pour l’enrôler.

En-Nesyri a critiqué son club dans une série de stories Instagram qu’il a supprimé par la suite, rapporte le Daily Mail. “C’est une affaire de famille. C’est triste de se sentir mal traité par des gens qui m’ont montré qu’ils se soucient trop de l’argent” , a-t-il expliqué.

“Quand le gros s’engage et accepte quelque chose avec vous et que le petit arrive et change la situation”, ajoute le jeune attaquant.

Rappelons que le Lion de l’Atlas avait marqué deux buts lors de la CAN 2019. Une première réalisation face à la Côte d’Ivoire, et une deuxième face au Bénin.

Pour rappel, En-Nesyri avait signé un contrat de cinq ans avec le CD espagnol Leganes en août 2018. Il compte à son actif 10 buts et deux passes décisives en 29 matchs disputés cette saison (toutes compétitions confondues).

