Youssef En-Nesyri très proche du FC Séville

L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire du club madrilène de Leganés, est sur le point de s’engager avec FC Séville, l’une des équipes les plus importantes du championnat espagnol, rapporte, jeudi, la presse spécialisée.

En-Nesyri (22 ans) passerait ce jeudi le test médical avant de signer un contrat de 5 ans et demi avec le club entraîné par Julen Lopetegui, ancien coach de la sélection espagnole et du Real Madrid, indiquent les médias sportifs espagnols.

FC Séville, quatrième au championnat espagnol avec 35 points et qui s’opposera samedi au Real Madrid, devrait payer la clause libératoire du joueur marocain estimé à 20 millions d’euros.

Auteur de quatre but cette saison avec Leganés, En-Nesyri est l’une des recrues les plus chères de l’histoire de l’équipe madrilène. Il a rejoint Leganés en provenance de Malaga en contre-partie de plus de cinq millions d’euros.

