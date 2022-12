Youssef En-Nesyri s’exprime avant Maroc-Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Youssef En-Nesyri, joueur de la sélection nationale marocaine de football, a indiqué que l’équipe du Maroc ne va pas se contenter de ce qu’elle a réalisé et qu’elle est déterminée à poursuivre l’aventure à la Coupe du monde de football, Qatar 2022, avec la même volonté et la même détermination.

En-Nesyri a ajouté, dans une interview accordée au journal qatari ’’Arraya’’, publiée samedi, que l’équipe nationale a réussi à présenter un bon niveau et à réaliser un bel exploit en se qualifiant aux huitièmes de finale à la tête d’un groupe très fort, et à apporter la joie dans le cœur de tout le peuple marocain.

Il a souligné que ce qui a été réalisé était le rêve de tout un peuple, pas seulement de l’équipe nationale, et «nous sommes heureux d’avoir réussi à réaliser ce rêve, et nous sommes déterminés à poursuivre le rêve au Qatar avec la même volonté, la même détermination et persévérance».

L’attaquant des Lions de l’Atlas a noté que le match des huitièmes de finale contre l’équipe espagnole ne sera pas facile du tout. Il a déclaré dans ce sens: « Notre concentration sera sur nous-mêmes, nos capacités, et la possibilité de présenter un niveau digne de l’équipe nationale marocaine afin de poursuivre l’aventure avec succès ».

Youssef En-Nesyri a salué, par ailleurs, la bonne organisation de cette fête footballistique par le Qatar, soulignant que le soutien des supporters du monde arabe aux équipes arabes dans cette Coupe du monde était « très impressionnant ».

Terminant la phase de poules leader du groupe F avec 7 points devant la Croatie (5 points), le Maroc affrontera, mardi prochain en huitièmes de finale, l’équipe d’Espagne, 2ème du groupe E.

S.L.