Youssef En-Nesyri ne compte pas quitter le FC Séville

L’international marocain bientôt en Ligue 1 ? Pas vraiment. Le nom du joueur est lié à un départ chez West Ham United pour la prochaine saison, mais encore. En effet, le FC Séville souhaite bien se séparer de son attaquant, du fait que ses performances n’étaient pas au top cette saison.

Toutefois, le club anglais semble avoir changé d’avis quant au joueur, portant son attention sur l’attaquant de Chelsea, Armando Broja. West Ham United avait indiqué auparavant qu’il est prêt à signer le joueur pour 25 millions d’euros, un prix bien loin du premier montant fixé par le FC Séville (45 millions d’euros).

Selon les informations de Fichajes, En-Nesyri a exprimé sa volonté de rester avec le club andalou, pour lequel il a marqué un but décisif pour sa qualification en C1. Pour le club, Youssef En-Nesyri est souvent blessé et manque de réussite cette saison, chose qui inquiète le management. Le FC Séville avait refusé de se séparer du joueur contre deux offres, l’une à 45 millions d’euros et l’autre à 30, mais semble ouvert pour les discussions à la baisse actuellement.

Si En-Nesyri a brillé avec les Lions de l’Atlas et son actuel club (29 rencontres jouées et 5 buts au compteur), ses réalisations n’ont rien de spécial en Liga, ou même ailleurs. Cela ajouté à ses nombreuses blessures serait derrière le changement d’avis du club anglais pour l’acquérir lors de la prochaine saison.

S.L.