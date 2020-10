Youssef Chippo tire à boulets rouges sur les dirigeants du Wydad

L’ancien international marocain Youssef Chippo a affirmé que le Wydad de Casablanca a payé le prix d’une mauvaise gestion, caractérisée par des décisions unilatérales, ce qui explique les échecs du club cette saison.

L’analyste technique de BeIn Sport a soutenu, lors d’une intervention en direct, que les mauvais résultats du WAC sont dues aux dirigeants du club. « Quand on signe avec 13 joueurs, mais qu’aucun d’eux ne réussit, cela signifie qu’il n y a qu’une seule personne qui est chargée des recrutements, et qu’il n’y a aucune direction technique pour gérer cela ».

Et de poursuivre : « Il n y a aucun projet à long terme au Wydad, juste des décisions spontanées et des recrutements aléatoires. C’est un grand club qui a besoin de bons responsables. La différence entre le Raja et le Wydad, c’est que le Raja est mieux géré ».

A noter que le Raja a remporté le titre de Botola Pro pour la saison 2019-2020, après une longue course avec son rivale du Wydad, qui a été classé deuxième à un point d’écart.

M.F.