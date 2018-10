Youssef Chippo n’a pas été tendre envers Hervé Renard

Youssef Chippo l’ex-Lion, milieu défensif de la sélection du temps ou feu Henri Michel en détenait l’autorité, n’a pas été tendre envers Hervé Renard samedi après la laborieuse victoire sur penalty (1-0) des Marocains face aux Comoriens, dans le temps additionnel.

Actuellement consultant pour la chaîne sportive qatarie beIN Sports, Chippo tout en partageant l’opinion de Aziz Bennij sur la piètre prestation des Lions de l’Atlas en cette soirée, a critiqué les choix d’Hervé Renard.

Il ne voit pas la raison de convoquer et de surcroit titulariser, des joueurs qui n’ont pas de club, à l’instar de Boussoufa et d’autres, sans temps de jeu suffisant pour aspirer porter le maillot de l’Equipe nationale. Il trouve également qu’ils sont, quelques-uns à ne pas avoir désormais leur place en sélection, soit pour leur méforme soit parce qu’ils sont dépassés par l’âge. L’heure est au changement a-t-il dit. “Renard doit être clairvoyant et faire appel à des joueurs professionnels qui évoluent particulièrement avec et contre de grands clubs à l’image d’un Bouffal ou d’un Nabil Zhar et de cesser de convoquer à tort et à travers ou par sentiment”.

“Le Maroc, de cette victoire étriqué, a compliqué son retour” a-t-il ajouté et “devra fournir un match tactique à Mitsamiouli aux Iles Comores mardi à 15h (HL)” soit à 13 heures marocaine.

J.K.