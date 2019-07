Youssef Aït Bennasser provoque la colère des Marocains

Alors que les Marocains tentent tant bien que mal de digérer l’élimination des Lions de l’Atlas, Youssef Aït Bennasser vient de remuer le couteau dans la plaie.

Vraisemblablement ivre, le milieu de terrain de la sélection nationale s’est filmé dans une voiture en train de proférer des propos insultants envers ses détracteurs, sur fond de musique rap. La vidéo a suscité la colère des internautes marocains, qui ont considéré ce geste comme “inapproprié”.

Quelques heures après la diffusion de la séquence, le joueur de l’AS Nancy a voulu rectifier le tir.

“Je tiens à présenter mes excuses à toutes les personnes que j’ai offensées. Encore très touché, comme tous mes coéquipiers, par notre élimination, j’ai eu une réaction totalement déplacée après avoir reçu des insultes jusqu’à souhaiter la mort de mes proches sur les réseaux sociaux”, a-t-il écrit sur sa story Instagram.

Et d’ajouter: “Cela n’excuse en rien mon comportement, qui ne reflète ni mes valeurs ni l’éducation que m’ont donnée mes parents. J’en suis réellement désolé et je me tiens prêt à assumer toutes les conséquences de mes actes.”

Notons que les Lions avaient fait un parcours sans faute en phase de poules de la CAN 2019, avant de chuter contre le Bénin en huitièmes de finale.

Bhyer Kabiro