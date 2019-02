Younès Belhanda met fin au suspense

Alors qu’il était pisté par plusieurs clubs saoudiens, Younès Belhanda a mis fin au suspense. L’international marocain s’est dit “heureux” d’être un élément indispensable à Galatasaray.

“Je suis très satisfait avec mon club actuel. Je ne pense à aucune autre équipe. Je me force à évoluer de plus en plus, à être plus efficace et à marquer plus de buts”, a indiqué le meneur de jeu dans des déclarations livrées à la presse locale.

Le Lion de l’Atlas est la pièce maîtresse du milieu de terrain de la formation turque. En 24 matchs disputés, il a marqué trois buts et a délivré 7 passes décisives. Plusieurs médias ont récemment fait savoir que le Marocain était tout proche de rejoindre le championnat saoudien lors de ce mercato hivernal.

Notons que les coéquipiers de Belhanda occupent la deuxième place du classement de la Super Lig avec 42 points, à 6 unités du leader, Istanbul BB.

K.B.