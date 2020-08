Yassine Bounou sous les feux des projecteurs après son excellente performance (VIDEO)

Le gardien de but de FC Séville, le Marocain Yassine Bounou, a signé, dimanche au stade de RheinEnergieStadion à Cologne, une grande performance qui a conduit son club en finale de la Ligue Europa, après avoir battu Manchester United (2-1).

L’international marocain, star sans contexte de cette demi-finale, a permis aux Espagnols de Séville de valider leur ticket pour la finale grâce à des arrêts incroyables, en repoussant des poings un coup-franc flottant de Marcus Rashford (39è), une frappe tendue de Bruno Fernandes, avant de bien sortir dans les pieds de Mason Greenwood (46è) et par deux fois dans ceux d’Anthony Martial (53è), dont il avait déjà repoussé une tentative en angle fermé trois minutes plus tôt.

Cette prestation remarquable de l’ancien joueur du Wydad de Casablanca a suscité l’admiration de ses coéquipiers, mais également et surtout de ses adversaires qui n’ont pas tarit d’éloge à son encontre. L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer estime que l’international marocain était décisif dans la qualification des Andalous, le qualifiant de « fantastique » qui a réalisé « des arrêts incroyables ». Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur norvégien a félicité la haute performance et les interventions décisives de l’international marocain, et a également dit de bons mots pour Séville: « Ils ont une bonne mentalité et un bon niveau ».

De son côté, le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, qui a inscrit le seul but de son club a souligné, dans une déclaration à BT Sport, que Bounou « a très bien fait » pour éviter un mauvais résultat pour l’équipe espagnole.

« Nous ne sommes pas satisfaits de ce résultat parce que nous voulions passer. Il est maintenant temps de nous reposer et de nous rafraîchir les jambes », a ajouté l’international portugais.

L’entraineur de Séville, Julen Lopetegui, a, pour sa part, déclaré que Bounou a réalisé une « excellente » performance, estimant que sans le portier marocain, Séville n’aurait pas pu aller en finale. Les coéquipiers de Bounou affronteront en finale le 21 août à Cologne, le vainqueur de la 2ème demi-finale, qui se disputera ce lundi entre l’Inter Milan et le Shakhtar Donetsk.

Le portier marocain Yassine Bounou s’est engagé, en début de saison, avec FC Séville sous forme de prêt pour une saison avec option d’achat. Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.

AA.N