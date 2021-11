Yassine Bounou reconnait son erreur face au Real Madrid

Le portier marocain du FC Séville Yassine Bounou a encaissé deux buts, samedi, pendant le match qui a opposé son équipe au Real Madrid, comptant pour la 15e journée de la Liga, et qui s’est terminé par une victoire merengue (2-1).

Après la fin du match, le Marocain a reconnu sa responsabilité du premier but encaissé, marqué par Karim Benzema. Alors que Séville menait le score, Bounou a paré un tir de Militao, mais le ballon a rebondi depuis le poteau de sorte que Karim Benzema en profite pour égaliser pour le Real à la 32e minute

Dans des propos recueillis par Movistar+ après la fin du match, Bounou a reconnu avoir commis une erreur. « Il aurait mieux valu d’écarter le ballon vers l’un des côtés. Mais j’ai décidé de limiter le danger du tir. C’est le jeu, maintenant, il faut penser à l’avenir », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je suis vraiment déçu du résultat et du match. On a fait un très bon match mais on n’a décroché aucun point ».

Notons que le FC Séville est actuellement 4e au classement de la Liga avec 28 points.

M.F.