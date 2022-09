Yassine Bounou reçoit le Zamora Award 2021-2022 (PHOTO)

Yassine Bounou a été consacré par le média sportif espagnol Marca. Le premier gardien de but des Lions de l’Atlas et du FC Séville s’est imposé en tant que gardien ayant paré le plus de ballons durant la saison 2021-2022 du championnat espagnol.

Yassine Bounou retrouve son nom parmi des figures imposantes de La Liga dans cette catégorie, à l’image d’Iker Casillas, Arconada ou Zubizarreta. Le trophée Zamora porte d’ailleurs le nom du premier gardien à être consacré du titre, Ricardo Zamora.

Avec 31 matchs disputés en Liga, Bounou n’a encaissé que 24 buts, soit un total de 0,77 but par match. Des chiffres incroyables selon la presse sportive espagnole, qui lui ont valu le Trophée Zamora.

A.O.