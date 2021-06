Yassine Bounou: « Le Maroc est capable de remporter la CAN »

Le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a assuré que l’équipe nationale de football est capable de se qualifier à la Coupe du Monde 2022 et remporter la Coupe d’Afrique.

Dans un entretien avec le site Goal, le gardien du FC Séville a déclaré que la confiance règne au sein de l’équipe nationale concernant la qualification en Coupe du monde. Et ce malgré la nette évolution de certaines équipes, surtout celles qu’affronte le Maroc.

« Nous croyons réellement que le Maroc sera parmi les 5 équipes qualifiées, même s’il est clair que le niveau des équipes africaines a bien évolué », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Nous avons beaucoup de bons joueurs, et l’équipe est capable d’atteindre le sommet et remporter la coupe d’Afrique ».

À noter que les Lions de l Atlas se sont imposé face au Ghana (1-0) et au Burkina Faso (1-0), lors des matches amicaux qui se sont déroulés les 8 et 12 juin au complexe Moulay Abdellah à Rabat.

M.F.