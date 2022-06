Yassine Bounou encensé par un média espagnol

L’international marocain Yassine Bounou, qui vient de prolonger son contrat avec FC Séville jusqu’en 2025, est « devenu indispensable » pour l’équipe andalouse, souligne, lundi, le quotidien espagnol spécialisé « AS ».

« Avec le départ de la paire de défenseurs centraux tant appréciée, Diego Carlos et Jules Koundé, la montée en puissance de Bounou sera encore plus essentielle si l’équipe de Lopetegui veut continuer à se vanter d’être pratiquement imbattable », écrit le journal espagnol.

Grâce aux prestations de Bounou, Séville n’a concédé que quatre défaites sur l’ensemble du championnat, fait valoir la publication, rappelant que l’international marocain a remporté le prix du meilleur gardien de la saison devançant Courtois, champion avec le Real Madrid.

« Bounou a été le joueur individuel le plus remarquable de l’équipe, surtout dans la dernière ligne droite du championnat, lorsque Séville a tenu bon dans de nombreux matchs grâce aux interventions de son gardien de but », selon « AS ».

Ainsi, souligne le quotidien, le club andalou a récompensé le « bon travail » de Bounou par une prolongation de contrat bien méritée, en augmentant son salaire et sa clause.

« Bounou a gagné l’admiration de ses coéquipiers. Son entraîneur Julen Lopetegui sait qu’il a un nouveau leader. Et sous sa tutelle, FC Séville devrait grandir », conclut « AS ».

S.L. (avec MAP)