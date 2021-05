Yassine Bounou encensé par un ancien gardien

L’ancien portier de l’équipe d’Argentine, Hugo Gatti, a fait l’éloge du Marocain Yassine Bounou, le considérant comme le meilleur gardien de but en Liga cette saison.

Lors de son passage dans l’émission espagnole El Chiringuito, l’Argentin a déclaré qu’il préfère Bounou au portier de l’Altlético Madrid, Jan Oblack, même si ce dernier le dépasse en statistiques. « Il sait quitter ses buts comme il faut, et au moment qu’il faut », a-t-il confié. Et d’ajouter : « Il me plaît beaucoup, il est très rapide ».

À noter que Gatti détient deux records dans le championnat argentin : celui du nombre de matches joués et celui du nombre de penalties arrêtés.

M.F.