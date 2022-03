Yassine Bounou donne de ses nouvelles et rassure les Marocains (VIDEO)

Le gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a quitté ce mercredi en fin d’après-midi la clinique casablancais où il a été hospitalisé, suite à sa blessure à l’arcade puis au choc frontal avec un joueur congolais. Ceci, mardi 29 mars, au Complexe sportif Mohammed V, lors de la rencontre décisive ayant opposé l’équipe nationale à celle de la République démocratique du Congo et comptant pour la qualification aux phases finales de la Coupe du monde Qatar 2022.

Dans une déclaration à Le Site info, à sa sortie de la clinique, Yassine Bounou a révélé: « Dieu merci, tous les résultats des examens que j’ai passés sont excellents! J’ai seulement besoin de repos avant mon retour dans la compétition ».

L’excellent gardien de but de l’équipe nationale et du FC Séville a aussi souligné que le genre de blessures qu’il a subies n’est pas inhabituel en football. « L’important, c’est que l’équipe est restée concentrée sur le match et a pu marquer 3 autres buts, se qualifiant ainsi au Mondial 2022. Et c’est cela qui constitue la plus grande des joies! », a-t-il aussi ajouté.

Il a aussi précisé qu’au moment de sa sortie du terrain, « je ne savais pas où j’étais. Et je remercie le public qui nous a soutenus et a scandé mon nom ».

