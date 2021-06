Yassine Bounou dans le viseur de trois clubs anglais

Le portier marocain du FC Séville, Yassine Bounou, suscite l’intérêt de clubs de la Premier League, qui souhaitent obtenir ses services pour la prochaine saison.

L’agent du Lion de l’Atlas, Anas Ouzifi, a révélé à la chaîne ABC que son client a reçu des offres de trois clubs anglais. Bounou préfère toutefois rester à Séville, ajoute son agent, mais à condition que son contrat soit renouvelé et son salaire amélioré, son salaire actuel n’étant pas à la hauteur de ses performances.

« J’espère que la direction du club nous contactera. J’ai parlé avec Bounou, il a 30 ans et devrait réfléchir. Nous serons à l’écoute. Il veut rester à Séville », ajoute Ouzifi. À noter que Bounou est actuellement considéré parmi les meilleurs gardiens en Espagne et en Europe, vu les performances et les chiffres qu’il a enregistrés avec le FC Séville.

M.F.