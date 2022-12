Yassine Bounou : « Le premier but nous a déstabilisés »

C’est la fin d’une belle aventure pour les Lions de l’Atlas. La sélection nationale s’est inclinée ce mercredi face aux bleus. Yassine Bounou a encaissé deux buts dans ses filets, durant une rencontre difficile pour les deux camps. Le gardien du Maroc reste toutefois positif.

ʺC’était un match difficile. Nous étions confiants de pouvoir gagner. Mais bon, on a fait un grand match, nous avons raté pas mal d’occasions, mais nous nous sommes donnés à fond. On va se rattraper lors du prochain match contre la Croatie samedi ».

Concernant la sortie sur blessure de Romain Saïss et l’absence de Nayef Aguerd, le gardien des Lions a indiqué que cela était bien triste, mais que leurs coéquipiers, à savoir Jawad El Yamiq et Achraf Dari ont « fait le boulot ».

ʺNous n’avons pas senti une grande différence. El Yamiq et Dari ont assuré durant la rencontre. Notre groupe a pu démontrer qu’il pouvait tenir tête aux plus grandes équipes du monde. Le premier but nous a certes déstabilisés, mais ça fait partie du football. L’écart s’est creusé avec le deuxième but, mais nous avons disputé un grand match aujourd’huiʺ, a indiqué Bounou.

A.O.