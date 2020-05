Yahya Jabrane: «Voici pourquoi je n’ai pas signé pour le Raja» (VIDEO)

Yahya Jabrane a dévoilé les coulisses de son transfert au Wydad de Casablanca en janvier 2019 et révélé les raisons qui l’ont empêchées de signer pour le Raja.

Dans un live sur Instagram, le joueur a indiqué avoir reçu plusieurs offres de clubs de la Botola après son expérience a Dibba Al Fujaira. «J’ai été approché par des responsables du Raja. J’ai également été contacté par Jawad Ziyat pour rejoindre le club, croyant que j’étais libre de tout contrat. Sauf que j’étais encore sous contrat avec le club émirati», a expliqué Jabrane.

Et d’ajouter : «Said Naciri, lui, a engagé les procédures administratives nécessaires et fait une offre au club d’Al Fujaira. Les contrats ont ainsi été signés et j’ai rejoint le Wydad».

Le joueur a également souligné que son transfert au WAC avait échoué à deux reprises. «Les négociations avaient été entamées avant de signer pour le Mouloudia d’Oujda. Elles avaient repris avant de rejoindre le Hassania d’Agadir mais avaient encore échoué», a-t-il précisé

N.M.