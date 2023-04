Xavi sur Ezzalzouli : « Au Barça, il faut des joueurs de ce niveau »

L’avenir du jeune international marocain Abdessamad Ezzalzouli (21 ans) semble encore flou. Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le destin d’Ezzalzouli dépendra du statut du duo catalan Ansu Fati et Ferran Torres.

« Abde profite au maximum de son prêt, il fait la différence et nous sommes très contents de lui. Au Barça, il faut des joueurs de ce niveau. Quand il reviendra, nous déciderons. Mais Abde peut être important pour nous », souligne Xavi Hernandez, entraîneur du club catalan.

Xavi: “Abde is making the most of his loan, he's making a difference and we're very happy with him. At Barça, you need players at that level”. 🔵🔴🇲🇦 #FCB

“When he comes back, we'll decide. But Abe can be important for us”. pic.twitter.com/RxibdChti0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2023