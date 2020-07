Xavi Hernandez testé positif au coronavirus

Xavi Hernandez a annoncé qu’il a été testé positif au coronavirus. L’ancienne star du FC Barcelone et l’actuel entraîneur du club qatari Al Sadd a indiqué qu’il sera absent des entraînements pendant un certain temps. Et ce en raison de sa mise en quarantaine.

Dans une déclaration au site officiel du club qatari, Xavi a annoncé que le résultat du test qu’il a subi était positif. L’entraîneur de 40 ans a également publié sur sa page Instagram : « Il y a quelques jours, j’ai été testé positif au covid-19. Heureusement, je vais très bien mais le protocole exige que je reste isolé jusqu’à ce que je sois totalement guéri »

Xavi a ajouté que son entraîneur adjoint, David Pratt, le remplacera pendant son absence.

Mohamed Fizazi