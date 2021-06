Wydad: un supporter tunisien fustige Benzarti après l’élimination (VIDEO)

Grosse déception pour les supporters du Wydad de Casablanca, suite à l’élimination de leur équipe en demi-finale de la Ligue des Champions d’Afrique. La demi-finale aller contre Kaizer Chiefs à Johannesburg s’est soldée par un nul (0-0), alors que les Rouge et Blanc avaient subi une défaite en match aller à Casablanca (0-1).

Au micro de Le Site Info, les supporters wydadis étaient unanimes sur le fait que l’entraîneur, Faouzi Benzarti, est le principal responsable de l’élimination, aux côtés d’Ayoub El Kaabi, dont les performances ont été jugées « pales » lors des deux matches.

Parmi nos interlocuteurs figure un supporter tunisien, qui a fustigé son compatriote. « C’est Benzarti le principal responsable. Je me sens triste pour le Wydad, qui a de bons joueurs, mais qui ne jouent jamais. Skouma par exemple devrait jouer plus souvent. Et les plans et les tactiques de l’entraîneur sont de vrais échecs », a-t-il déclaré.

M.F.