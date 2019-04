Wydad-Sundowns: Faouzi Benzarti en colère malgré la victoire (VIDÉO)

Le Wydad a fait l’essentiel contre Mamelodi Sundonws (2-1), vendredi à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions africaine. Un résultat qui n’est pas suffisant pour Faouzi Benzarti qui n’a pas caché sa déception et sa colère à l’issue de la rencontre.

Pour le technicien des Rouges, ses hommes ont manqué de concentration et de réalisme devant les buts adverses. “Nous avons raté d’énormes occasions et malheureusement on a fini par encaisser un but sur corner. Les joueurs ont livré un bon rendement mais on a raté beaucoup de buts. Je ne sais pas comment les joueurs ont pu rater la dernière occasion. Cela n’aurait pas était le cas si j’étais sur la pelouse. Si nous avions marqué le troisième nous serons plus à l’aise en Afrique du Sud”, a-t-il indiqué.

Faouzi Benzarti est conscient que la tâche au retour est compliquée, d’autant plus qu’il a perdu deux de ses piliers en défense. L’entraîneur du WAC n’a pas d’autres choix et doit jouer le tout pour le tout pour mener le club en finale de la compétition. Le match retour aura lieu le samedi 04 mai à Pretoria.

N.K