Wydad: suivez en direct la cérémonie de remise du trophée

C’est un jour de fête pour le Wydad de Casablanca. Le club bidaoui soulèvera ce soir le trophée de la botola sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Il s’agit de son 20e titre et donc une deuxième étoile sur la tunique rouge.

Pour célébrer ce sacre, le comité wydadi n’a pas lésiné sur les moyens. Plusieurs stars se produiront au stade d’honneur. Hatim Ammor, Daoudia, ou encore Five Stars animeront la cérémonie de remise du trophée et feront la fête avec les joueurs et le staff.

Lien en direct de la cérémonie