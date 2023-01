Wydad: Said Naciri rassure les supporters

Said Naciri a évoqué ses plans pour le mercato. Lors d’un passage sur Radio Mars, le président du Wydad de Casablanca a indiqué vouloir améliorer l’effectif et a ainsi demandé à l’entraîneur Mehdi Nafti de déterminer les manques de l’équipe.

«On fera des recrutements. J’attends le rapport de l’entraîneur afin d’entamer le mercato», a souligné Naciri, au grand bonheur des supporters des Rouge et Blanc. Ceux-ci craignaient que le WAC soit interdit de recruter, à l’instar de l’année dernière, à cause des litiges.

«J’appliquerai ce que l’entraîneur me demandera. Nous avons encore du temps. Les listes du Mondial des clubs et de la Ligue des champions doivent être déposées avant la fin du mois de janvier. Mehdi Nafti a donc encore du temps pour définir la liste des départs et proposer des noms pour les recrutements», a précisé Naciri.

H.M.