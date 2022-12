Wydad: Saïd Naciri mène une course contre la montre

Said Naciri mène une course contre la montre afin de trouver un entraîneur pour le Wydad de Casablanca. Selon une source de Le Site info, le président des Rouge et Blanc a entamé les négociations avec trois entraîneurs, mais celles-ci n’ont pas abouti. Les recherches donc se poursuivent afin de désigner le remplaçant de Houcine Ammouta, licencié après avoir rejoint une chaîne qatari, lors du Mondial, pour analyser les matchs.

De son côté, le public du WAC voit rouge et pointe du doigt Said Naciri, l’accusant d’avoir délaissé l’équipe pendant la Coupe du monde. De plus, la lourde défaite, jeudi, face à l’AS FAR a davantage attisé la colère des supporters qui exigent un entraîneur à la hauteur pour prendre les rênes de l’équipe.

Par ailleurs, une autre source de Le Site info indique que des agents ont proposé le Tunisien Réda Jeaidi, le Brésilien Santos et une autre entraîneur suisse à Naciri afin de prendre les commandes de l’équipe.

H.M.