Wydad: Said Naciri fait une demande à Ammouta

Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, a demandé à l’entraîneur de l’équipe, Houcine Ammouta, de fixer la liste des joueurs qui ne feront plus partie de l’effectif des Rouge et Blanc.

Ce qui permettra ainsi à ces joueurs de pouvoir trouver d’autres clubs au sein desquels ils pourront évoluer lors des transferts et des recrutements du prochain mercato hivernal. Et selon une source concordante de Le Site info, Ammouta a répondu au président du WAC que la liste demandée est presque prête.

Par la même occasion, l’entraîneur a fait part à Naciri de son vœu de profiter du prochain mercato dans le but de renforcer davantage l’effectif du Wydad de Casablanca.

De même, a ajouté la même source, Ammouta a pleine conscience de la pression que suscite la Coupe du monde sur ses joueurs, ce qui explique aussi son désir de renforcer l’équipe en lui insufflant un sang neuf.

D’autre part, le coach du Wydad s’apprête a faire reprendre les séances d’entraînements à ses joueurs et ce, suite à la dernière rencontre avant le Mondial, ayant opposé le WAC à l’équipe r’batie de l’Ittihad Touarga et s’étant terminée sur un match nul (0-0), au Complexe Mohammed V.

L.A.