Wydad: revivez le superbe hat-trick d’El Kaabi face au Difaa El Jadida (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca (WAC) a repris la tête du classement de la Botola Pro D1, en s’imposant largement face au Difaa El Jadida (DHJ) sur le score de 4 buts à 2, ce mercredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match de mise à jour de la 17e journée.

Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à un hat-trick d’Ayoub El Kaabi (32e, 40e, 74e) et un but de Saimon Msuva (3e), alors que les hommes de Abdelhak Benchikha ont marqué leurs buts par l’entremise de Brahim Najmeddine (5e) et Taib Boukhriss (95e).

Grâce à cette victoire, le WAC s’empare des commandes du classement général avec 44 points, devançant de deux longueurs le Raja Casablanca, alors que le DHJ est toujours 11e avec 24 unités.

DM