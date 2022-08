Wydad: Regragui a fait une demande à Naciri

Walid Regragui, désormais ex-entraîneur du Wydad de Casablanca, a demandé au président Said Naciri de recevoir ses émoluments restants que le club des Rouge et Blanc lui doit encore.

De ce fait, Regragui a téléphoné au président du WAC à ce sujet, selon une source fiable de Le Site info, dont en plus les primes concernant les titres détenus par le WAC de la Ligue des champions de la CAF et de champion de la Botola Pro nationale.

Said Naciri a présenté ses excuses à Walid Regragui pour le retard et lui a promis qu’il recevra tous les émoluments restants , dans les prochains jours, aussitôt qu’il sera en mesure d’achever certaines mesures et décisions sur lesquelles il est en train de travailler, a ajouté la même source.

Celle-ci a également précisé que Regragui a accepté volontiers les explications du président du Wydad, comme il a souscrit au délai proposé par Said Naciri; à qui il voue un réel respect. Lequel respect est réciproque vis-à-vis du Walid Regragui, sûrement pressenti comme le prochain coach des Lions de l’Atlas.

A rappeler que Regragui a su atteindre tous les objectifs tracés en tant qu’entraîneur du WAC, en ayant toutefois ne pas avoir pu remporter le titre de la Coupe du Trône, à la finale perdue devant la Renaissance sportive de Berkane.

L.A.