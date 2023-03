Wydad: Réda Tagnaouti opéré avec succès (PHOTO)

Ahmed Réda Tagnaouti a subi ce mercredi une intervention chirurgicale au niveau du genou suite à la blessure contractée lors du stage de préparation des Lions de l’Atlas.

Sur son compte Instagram, le gardien du Wydad de Casablanca a tenu à rassurer ses fans. Tagnaouti a ainsi posté une photo de lui, sur un lit d’hôpital, et a écrit : «Merci pour vos messages. Hamdoulilah».

Suite à cette blessure, il est prévu que le portier des Rouge et Blanc soit indisponible pendant plus de deux mois. Il se peut même qu’il soit forfait jusqu’à la fin de la saison. D’ailleurs, cette absence inquiète sérieusement les supporters du WAC vu que le club s’apprête à jouer des matchs cruciaux en Botola, en Coupe du Trône et en Ligue des champions. Tagnaouti sera remplacé par Youssef El Moutie, qui avait rejoint le club casablancais en 2022 en provenance du Chabab Mohammedia.

H.M.